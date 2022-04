Mediaset e Canale 5 hanno preso la loro decisione ufficiale squalificando Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. E’ stato verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha usato un’espressione blasfema in diretta.

Silvano dei Cugini di Campagna squalificato dall’Isola dei Famosi

Per questo motivo, Mediaset si è scusato con i telespettatori per l’episodio con un comunicato ufficiale:

Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema.

La scheda di Nick e Luciano

Amici, colleghi e “cugini”: Silvano Michetti e Nick Luciani sono due dei componenti del gruppo musicale i Cugini di Campagna.

Silvano, classe 1947, è il batterista della band e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica grazie a suo padre. Sportivo e con un elevato spirito di sopravvivenza, è pronto a vivere questa nuova sfida sull’Isola per mettersi alla prova senza alcun timore.

Nick, classe 1970, è il cantante della band. Definito dal suo compagno una persona molto impulsiva e combattiva, non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza. La fame non sarà di certo un problema: è stato eletto dal suo compagno d’avventura come addetto alla pesca.

Dopo aver dedicato la loro vita alla musica, i due oggi sono pronti a lanciarsi in questa nuova avventura all’Isola dei Famosi per mettersi alla prova e superare insieme le avversità che gli si presenteranno.