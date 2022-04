Silvano Michetti de I Cugini di Campagna ha davvero pronunciato una bestemmia all’Isola dei Famosi, pochi minuti dopo il suo sbarco? Per il popolo del web la risposta sembrerebbe ovvia, anche alla luce del video che circola con insistenza da ieri sera. Ma qual è stata la reazione di Mediaset?

La bestemmia di Silvano dei Cugini di Campagna all’Isola sparita dalla puntata

Silvano dei Cugini di Campagna, a causa della “presunta” bestemmia rischia davvero la squalifica dall’Isola dei Famosi ed il suo ritorno immediato in Italia? Sarà il pubblico a decidere il suo destino? O si farà finta di nulla abbozzando e andando avanti come se non fosse mai accaduto?

Al momento non è chiaro quale sarà il destino del cugino di campagna ma a quanto pare potrebbe non subire alcuna conseguenza. Ma intanto, come ha reagito Mediaset?

Il video integrale della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri 4 aprile su Canale 5, come di consueto è stata caricata su Mediaset Infinity ma la bestemmia e la reazione di Nicola Savino dallo studio sono state tagliate.

L’opinionista, dopo aver sentito l’esclamazione di Silvano avrebbe esclamato un “Ahia!”, lasciando intendere di aver compreso, come molti spettatori, la presunta imprecazione.

Adesso, con la censura adottata da Mediaset, Silvano Michetti riuscirà a farla franca dal possibile rischio eliminazione?