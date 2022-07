A poco più di due mesi dall’esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, impazza il toto-nomi in merito ai possibili nuovi concorrenti che da settembre varcheranno la fatidica Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Ed intanto emergono le prime indiscrezioni sulle trattative in corso.

Se alcuni Vipponi sarebbero già entrati ufficialmente nel cast del GF Vip, al punto da portare il padrone di casa, Alfonso Signorini, a spargere online i primi indizi, altri sarebbero ancora in trattativa. Gli ultimi risvolti sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati svelati nelle passate ore dal giornalista di Chi ed autore Gabriele Parpiglia, intervenuto a “Facciamo finta che”, programma di R101 con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

Rispetto al nome di Charlie Gnocchi, speaker radiofonico ed inviato di Striscia la notizia, il giornalista si è limitato a commentare: “Sarebbe un bel colpo”. E Rita Dalla Chiesa? L’autore ha commentato:

E Pamela Prati? A quanto pare sarebbe proprio lei la concorrente protagonista dell’indizio social di Signorini.

Ecco le parole di Parpiglia:

Confermata anche la presenza della rapper Chadia Rodriguez. Altri due nomi, infine, sarebbero in trattativa stando alle parole della penna di Chi:

Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso.