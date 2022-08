Dopo i promo nonsense del Grande Fratello Vip con protagonisti i sosia dei personaggi famosi, arrivano anche gli indizi da cervelloni. In attesa di vedere la settima edizione, Alfonso Signorini sgancia il nuovo focus tramite le sue storie di Instagram.

Concorrenti Grande Fratello Vip: uomo calvo che fa riferimento ad una donna

“Ottavo indizio: la amo perché ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson…”, scrive Signorini condividendo uno scatto che raffigura il surfista statunitense.

L’approfondimento potrebbe avere a che fare con una donna a cui piacciono gli uomini calvi.

All’appello, quindi, spuntano fuori due volti: Patrizia Groppelli e Wilma Goich, entrambe accompagnate e state sposate con uomini calvi (Alessandro Sallusti e Edoardo Vianello).

Concorrenti GF Vip: il presunto cast

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi.

Nella Casa più famosa d’Italia potrebbe entrare anche un/a cuoco/a oppure esperto/a di food.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Teresa Langella, Patrizia Groppelli e Brenda Asnicar.