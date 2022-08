Tempo di indovinelli in vista del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini aprirà i battenti il prossimo 19 settembre, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Concorrenti Grande Fratello Vip: l’ex di uno di loro “sta facendo di tutto per apparire”

In attesa di scoprire l’intero cast di concorrenti, Dagospia lancia un divertente indovinello sull’ex fidanzato di uno dei volti che presto entreranno nella Casa più spiata d’Italia:

E a proposito di GF Vip… l’ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d’Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Si è persino dotato di un ufficio stampa che propone, con scarsi esiti, interviste e ospitale per il suo ignoto assistito. Di chi stiamo parlando?