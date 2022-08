Alfonso Signorini fa una rivelazione sul cast del GF Vip 7: nuovi indizi in arrivo

Manca poco più di un mese alla nuova edizione del GF Vip 7 ed il padrone di casa Alfonso Signorini si rilassa sulle Dolomiti, immerso nella natura, tra sport e aria fresca. Mentre si ricarica in vista della partenza dell’impegnativo reality che lo terrà occupato per diversi mesi, ha svelato nelle passate ore qualcosa in più sul cast della settima edizione.

Alfonso Signorini, rivelazioni sulla nuova edizione del GF Vip 7

Finora Signorini ci ha deliziato con una serie di indizi social sui prossimi concorrenti del GF Vip 7, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati dall’attento popolo social. Adesso però, all’improvviso il conduttore ha deciso di puntare sull’effetto sorpresa ed ha fatto sapere che il resto del cast sarà noto solo a settembre.

Nelle sue Instagram Stories, tra una passeggiata ed un’altra si è lasciato andare ad una confidenza ed ha spiegato che presto svelerà qualche nuovo indizio. Poi ha aggiunto:

Quest’anno il cast, praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma per quanto sarà possibile,perché poi io con i miei indizi vedo che ci prendete sempre,o quasi sempre, ora un bacio e ci sentiamo dopo.

Proprio di recente ospite di Simona Ventura, Alfonso Signorini aveva in qualche modo confermato tre indizi da lui lanciati e indovinati dal popolo social. Al momento l’unico concorrente ufficiale è però Giovanni Ciacci, per il quale Signorini è intervenuto con insistenza modificando il regolamento del reality pur di averlo in Casa.

L’effetto sorpresa, dunque, contribuirà a tenere altissima l’attenzione degli appassionati sull’imminente nuova edizione del GF Vip 7 che, salvo imprevisti dovrebbe prendere il via lunedì 19 settembre su Canale 5.