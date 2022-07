Concorrenti Grande Fratello Vip 7: tre nomi che non entreranno nella Casa

A distanza di circa un paio di mesi dall’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, il cast di concorrenti si arricchisce giorno dopo giorno. TVBlog, ci ha appena svelato tre personaggi che non entreranno nella Casa.

Concorrenti Grande Fratello Vip: ecco chi non ci sarà

Max Felicitas non ci sarà al Grande fratello vip 7. Il secondo nome di cui vi diamo conto qui è quello di Federico Fashion Style, anche lui non ci sarà.

Spazio, in ultimo, per un terzo nome che proprio in questi giorni era stato dato praticamente per certo:

Il nome di cui vi stiamo parlando è quello di Rita Dalla Chiesa, che tutti ricordiamo alla guida di Forum, certamente il volto con cui molti accostano questo fortunato programma di Canale 5, che ancora oggi fa ottimi ascolti -pure in replica- con la conduzione di Barbara Palombelli. Rita Dalla Chiesa non farà parte del cast dei vipponi del GF Vip 7.

I probabili venti nomi verso il GF Vip

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordalisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Chadia Rodriguez Charlie Gnocchi Elenoire Ferruzzi Evelina Sgarbi Fiordaliso Gegia Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Guendalina Canessa Leonardo Tumiotto Pamela Prati Patrizia Groppelli Wilma Goich