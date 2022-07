Gli ex del GF Vip non invitati al compleanno di Soleil Sorge: come l’hanno presa e cosa pensano di lei

Lo scorso 5 luglio Soleil Sorge ha festeggiato il suo 28esimo compleanno e per l’occasione ha organizzato una festa alla quale non tutti gli ex del GF Vip sono stati invitati. Ma come l’hanno presa? Ad interpellare gli ex Vipponi è stata la pagina The Pipol Gossip.

Ex del GF Vip: chi non è stato invitato al compleanno di Soleil Sorge

Non solo Alex Belli. Da Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan, Patrizia Pellegrino e Nathaly Caldonazzo: sono stati loro i grandi assenti al compleanno di Soleil Sorge di due giorni fa. Di quelli interpellati dalla pagina Instagram, sono in pochi ad essersi detti particolarmente delusi dal mancato invito.

Biagio D’Anelli è tra i non invitati ma ha ammesso che anche se lo fosse stato non sarebbe andato. Il motivo? I numerosi impegni lavorativi del momento. Tuttavia ha ammesso di averle fatto gli auguri via Whatsapp ed ha svelato cosa pensa di lei:

All’interno del GFvip è stata una delle pochissime a capirmi fino in fondo. È proprio una bella persona. Ci siamo ascoltati sempre e credo sia una bravissima persona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Miriana Trevisan, altra non invitata non sarebbe affatto rimasta sorpresa anzi, ha ammesso di non sapere neppure quando fosse il compleanno di Soleil. “Le auguro tutto il bene di questo mondo”, ha però aggiunto, svelando che non vi è alcuna acredine tra loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Nessun rapporto tra Patrizia Pellegrino e Soleil Sorge, quindi nessun invito, ma in caso contrario sarebbe andata volentieri per “approfondire l’amicizia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Lo stesso vale per Nathaly Caldonazzo che della Sorge ha detto ciò che pensa:

È un ottimo personaggio televisivo. Dovrebbe continuare a sfruttare, in senso buono, questo suo momento: è capace, ci sa fare con le telecamere.