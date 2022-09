Prima della diretta del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti della Casa più spiata d’Italia hanno visto il telegiornale e sono stati informati dei risultati delle Elezioni politiche 2022 compresa la vittoria di Giorgia Meloni.

Concorrenti del Grande Fratello Vip felici per Giorgia Meloni: ecco chi sono

Durante la diretta del GF Vip, Alfonso Signorini è tornato sull’argomento chiedendo ai concorrenti cosa ne pensassero del risultato delle Elezioni. Charlie Gnocchi si è mostrato felice del risultato:

Era un risultato in linea con le aspettative, è giusto.

Sara Manfuso, nonostante il marito al PD (che non è stato rieletto), ha commentato favorevolmente la notizia:

Indipendemente da come la pensiamo è un risultato straordinario perché ci sarà una donna premier e nel nostro paese è una cosa importantissima.

Gli altri si sono limitati a sorrisi di circostanza ed applausi formali. Tra gli altri che hanno lasciato intravedere delle emozioni contrariate, ci sono Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria.

Da donna, avrei voluto al potere una persona in grado di far valere i miei diritti di essere umano avendo rispetto per le diversità che caratterizzano l’individuo e meritano protezione e attenzione.

Nel 2022 ci sono ancora omosessuali che rischiano la vita perché vanno in giro mano nella mano e si scambiano un bacio a stampo in un luogo pubblico. Ci sono ancora immigrati che fanno lavori sottopagati e vengono maltrattati.

Ci sono donne che subiscono trattamenti denigratori sul posto di lavoro da capi di sesso maschile incapaci di evidenziare il loro valore nel mondo.

Se Giorgia Meloni fosse stata in grado di agire favorevolmente contro queste ingiustizie, allora sì che anch’io sarei stata felice di una donna al potere.

Ma francamente – ad oggi – non ho proprio nulla di cui festeggiare.