Alfonso Signorini ospite di Verissimo con Cesara Buonamici, ha parlato del Grande Fratello svelando alcuni dettagli inediti sui concorrenti che lunedì 11 settembre entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

I concorrenti saranno 24 e ne abbiamo ufficializzato solamente sei, tre nip e tre vip. Domani sera ci saranno tantissimi ingressi e sorprese con i volti che entreranno nella Casa degli italiani.

E’ un bell’esperimento sociale e sarà curioso come le persone comuni interagiranno con quelle famose. Sarà curioso vederlo nella quotidianità…

Alcuni hanno tanti follower ma è ovvio. Per lavoro alcuni di loro li usano ma non vivono per i social ma abbiamo tanti altri concorrenti tipo, c’è un macellaio giovanissimo ed ha 23 anni e non conosce Instagram perché devo lavorare. Ed è meraviglioso e bello come il sole.