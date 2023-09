Alfonso Signorini e Cesara Buonamici ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin, hanno svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Ritorniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format, complice i preziosi suggerimenti dell’editore. C’era un grande bisogno di normalità. Il punto di forza sono le persone comuni che hanno delle storie bellissime da raccontare.

Sono tutte persone che lavorano e non smaniano a parte un paio che vorrebbero capire se la TV potrebbe essere un trampolino. Non è gente che vive con lo smartphone in mano perché devono lavorare.

Esiste ancora un’Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 del mattino perché hanno un lavoro e vivono la quotidianità guardando negli occhi le persone. Noi vogliamo riportare in TV questa normalità.