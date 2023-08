Grecia Colmenares al Grande Fratello. Secondo Davide Maggio, la regina delle telenovelas entrerà nella Casa dal prossimo 11 settembre 2023 quando si apriranno le porte della Casa più spiata d’Italia.

DavideMaggio.it non poteva non annunciarvi in anteprima che a varcare la soglia rossa l’11 settembre prossimo ci sarà Grecia Colmenares. Celeberrima attrice di telenovelas negli anni 80/90, la sessantenne venezuelana è ferma ai box dal 2000, anno nel quale è andata in onda la sua ultima fatica Vidas Prestadas.

Cosa ne pensate?

A loro, secondo Deianira e Amedeo Venza dovrebbero aggiungersi Ciro Petrone e Rosy Chin (dicono che sia la regina del sushi ma personalmente non l’ho mai sentita nominare).

Nel frattempo Benedicta Boccoli ha smentito la sua partecipazione:

Annuncio ufficiale: io il Grande Fratello non lo farò. Ho visto e letto un sacco di annunci che io e mia sorella andremo al Grande Fratello ma non è così. Ho deciso di non farlo perché… sono fatti miei, però starò nel mio comodo divano di casa a vedere questo esperimento sociale straordinario per altro, mi farò gustosissime serate guardandovi. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutta la produzione e ai concorrenti. Non lo faccio perché Filippo non vuole… mio fratello grande non vuole.