Alfonso Signorini dopo aver fatto delle precisazioni sulla data di inizio della prossima edizione del GF Vip 7 ha deciso di snocciolare i primi indizi relativi ai prossimi concorrenti dello spiatissimo reality. Il padrone di casa ci tiene sulle spine e coinvolge i suoi follower svelando un indizio della prima prossima concorrente che varcherà la Porta Rossa: di chi si tratta?

Concorrente del GF Vip 7: l’indizio di Signorini

L’indizio sulla prima concorrente del GF Vip 7, intanto, è che si tratta appunto di una donna. A svelarcelo è stato proprio Alfonso Signorini che ha postato tra le sue Instagram Stories la foto di una borsetta abbastanza audace scrivendo:

Una concorrente della prossima edizione del GF Vip 7 ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio. Secondo voi chi devo chiamare?

La borsetta in questione non passa certamente inosservata, esattamente come la sua proprietaria, ma chi potrebbe essere? Facendoci guidare dal parere dei sempre affidabili amici di Twitter sembra emergere un nome su tutti, quello di Chadia Rodriguez, avanzato in esclusiva qualche giorno fa dai colleghi Biccy.it e ribadito ieri da Very Inutil People.

Il lato esuberante, il “pink” che tanto ci ricorda la sua “Pink Night” su Real Time e lo stile sembra proprio fare riferimento alla giovane rapper. Un indizio fin troppo semplice?

Ve lo dico questo stile di borse le usa solo lei ovvero Chadia Rodriguez 🔥😍 #gfvip pic.twitter.com/8Ukk48Ayyo — .. (@lightu__) July 1, 2022

La conferma arriva anche dalla pagina Instagram GFIsolaNews, che ha messo insieme i pezzi del puzzle:

Chadia Rodriguez sarà una concorrente della settima edizione di GFVIP. Alfonso Signorini oggi sulle sue storie si è divertito ad avviare una caccia alla vip affermando che una concorrente della settima edizione di GFVIP ha lasciato una sua borsa nell’ufficio del conduttore. Avviata la caccia alla vip misteriosa posso affermarvi che la borsa in questione è targata “Barrow”, brand che la cantante stessa segue sul suo profilo Instagram e che indossa e sponsorizza durante i suoi eventi (come si può vedere dalle varie foto). Dunque è ufficiale, la vip misteriosa che si nasconde dietro alla borsetta chic non può che non essere @chadiaarodriguez , ormai concorrente ufficiale della settima edizione di GFVIP.

