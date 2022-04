Torna il Concerto del Primo Maggio 2022 che si terrà come sempre a Roma nel giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori. Teatro dell’evento sarà come sempre Piazza San Giovanni in Laterano. Promosso da CGIL, CISL e UIL, la 33esima edizione avrà come slogan “Al lavoro per la pace”.

Concerto del Primo Maggio 2022: lo slogan dell’edizione

Quest’anno più che mai il Concerto del Primo Maggio avrà un significato simbolico molto importante. Non solo perché arriva dopo due anni dall’esplosione della pandemia, ma perché ci porta a confrontarci sul presente per poter affrontare con maggiore speranza il futuro.

Il Concertone 2022 come sempre sarà caratterizzato da numerosi momenti di musica, di narrazione e soprattutto di confronto su temi relativi a lavoro, sicurezza ma anche giovani, tolleranza, condizione femminile e accoglienza.

Conduttrice e cast del Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2022 sarà presentato per il quinto anno consecutivo da Ambra Angiolini.

Sul piano del cast musicale, numerosissimi gli artisti di primo livello che hanno aderito all’evento. Ecco tutti i cantanti:

Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace con Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Notre Dame De Paris, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, VV, Willie Peyote.

Gli ospiti del Primo Maggio a Roma

Non mancheranno gli ospiti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma: Barbascura, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Dove e come vedere il Concertone in tv e streaming

Il Concertone, come di consueto, verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2, domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta streaming che on demand.

