Dopo le chicche di gossip del settimanale Chi Magazine, il buon Giuseppe Candela via Dagospia svela altre indiscrezioni sul contatto tra Ballando con le stelle e l’attrice romana Ambra Angiolini.

Milly Carlucci vuole a tutti i costi Ambra Angiolini a Ballando con le stelle. La notizia era stata svelata dal settimanale Chi che aveva parlato di un primo no dell’attrice e di un rilancio con offerta di un cachet altissimo. Per l’attrice pioggia di offerte e pioggia di no: non vuole parlare della sua vita privata, non intende usare mediaticamente quanto accaduto.

Stando alle nostre fonti l’attrice avrebbe rifiutato la presenza già nella seconda puntata, nel pieno del gossip e delle polemiche. La trattativa sarebbe in corsa proprio per il ruolo di ballerina per una notte, si accenna a una cifra tra i 40 e 50 mila euro per il suo cachet. La presenza non è sicura ma una certezza c’è: nel caso nessun riferimento all’affaire Allegri.