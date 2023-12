Concerti Capodanno 2024, chi canta nelle piazze italiane? Da Elodie ad Emma e Marco Mengoni, scopriamo quali cantanti intratterranno il pubblico ben oltre la mezzanotte.

Concerti Capodanno 2024: Elodie, Marco Mengoni e gli altri

Manca un soffio all’arrivo del nuovo anno e l’aria è carica di musica e festa! Gli artisti nostrani stanno per scatenarsi in giro per l’Italia, pronti a farci ballare nelle piazze fino a tardi.

È il momento di dire addio al 2023 con stile, e cosa c’è di meglio di un bel concerto per darci il benvenuto al 2024?

Quest’anno Milano si astiene dal solito mega concerto in Piazza Duomo. Ma niente paura, Roma ci regala uno spettacolo da urlo con “Roma 2024. You are here” al Circo Massimo, dove Blanco, Lazza e Francesca Michielin promettono scintille.

Dopo il conteggio alla mezzanotte, non finisce qui! Ci sarà un DJ set a cura di Dimensione Suono Roma, che è parte del network RDS.

E non è finita qui, ragazzi! Marco Mengoni spaccherà a Cagliari, Madame farà vibrare Mantova, e Elodie farà scatenare Palermo. E questa è solo la punta dell’iceberg, preparatevi!

Siena si fa bella per Emma, una delle star del prossimo Festival di Sanremo. La cantante si esibirà gratuitamente in Piazza del Campo a partire dalle 22.30, regalando alla città una serata indimenticabile.

Pisa sarà scossa da Fabri Fibra in piazza dei Cavalieri. Dopo di lui, un DJ set di Albertino (Radio DeeJay e M20) e Ricky Le Roi from Metempsicosi faranno saltare tutti fino a mezzanotte, quando i fuochi d’artificio illumineranno i Lungarni.

Cosenza non scherza con il suo concerto di Capodanno, che vedrà Giorgia come regina della serata in Piazza dei Bruzi.

Concerti Capodanno: tutti i cantanti in piazza

A Napoli, una parata di stelle illuminerà Piazza Plebiscito con Arisa, i The Kolors, Enzo Avitabile e i Bottari, Francesco Cicchella e Jimmy Sax.

La serata sarà condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastrandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini alle 21 in punto.

Avellino schiera Luchè e Antonello Venditti per una serata indimenticabile in Piazza Libertà, con Anna Pettinelli di RDS a farla da padrona di casa.

Olbia vede Zucchero e Salmo scendere sul palco del molo Brin. Zucchero, fresco del tour americano, farà vibrare la Sardegna prima del suo Overdose D’Amore World Tour 2024.

Padova non è da meno, con Francesco Gabbani che farà ballare tutti in Piazza Insurrezione dalle 22.30 alle 2.00. Dopo il concerto, la festa continua con un DJ set e animazione grazie a Radio Company.

Rimini offre un concerto gratuito che unisce il mare e la rotonda dedicata a Lucio Battisti. Biagio Antonacci farà scatenare la folla dalle 22.00 in piazzale Fellini. A mezzanotte, uno spettacolo pirotecnico illuminerà il mare, con Roberta Lanfranchi di RDS a condurre lo show.

A Verona, i finalisti di X Factor, SaraFine, Il Solito Dandy, gli Stunt Pilots e Maria Tomba, saranno le star della serata in Piazza Bra. La serata sarà in collaborazione con RTL 102.5 e trasmessa in diretta sull’emittente.

Sanremo chiude la festa con RDS 100% Grandi Successi a Pian di Nave, dove si esibiranno i Colla Zio e Alex Britti. La conduzione sarà di Paolo Piva, che farà scatenare tutti fino a tarda notte.