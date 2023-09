Coming out al Grande Fratello per una concorrente: “Ho avuto tre fidanzate!”, ecco di chi si tratta – VIDEO

E se inizialmente il popolo dei social si era chiesto che fine avesse fatto la “quota” LGBTQIA+ nella Casa del Grande Fratello, oggi è arrivato il coming out di una concorrente che, prima del suo ingresso nel loft aveva dichiarato di essere bisessuale.

Letizia del Grande Fratello, il coming out prima dell’ingresso in Casa

“Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo una donna? Un uomo. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”, queste le parole di Letizia Petris, ospite di è ospite di Casa Samsara prima del suo ingresso al Grande Fratello.

Ecco il VIDEO.

La scheda della concorrente

Nata il’8 giugno 1999 a Cesena, Letizia Petris è laureata in Comunicazione e Marketing e attualmente lavora come fotografa a Coriano, in provincia di Ravenna, dopo essere stata impegnata in un noto locale di Riccione.

I suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano, dove ha poi vissuto i primi anni della sua infanzia.

Tra le sue passioni ci sono gli animali e i tatuaggi e, come svelato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il reality spera di poter vivere una rinascita personale dopo tanti sacrifici.