Federico Fashion Style fa coming out durante l’appuntamento di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 21 gennaio su Canale 5. Dopo lo scoop di Alessandro Rosica, anche FanPage ha confermato l’indiscrezione del re del gossip.

In una Instagram story, Federico aveva già svelato che si sarebbe aperto con quanti lo seguono ormai da molto tempo, specie dopo la separazione da Letizia Porcu:

Nella vita non bisogna usare le maschere, ma bisogna vivere nella realtà. L’importante è guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità, sia le cose belle che quelle non facili. Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio. Ragazzi tranquilli che appena posso vi dirò tutto. Vi racconterò tutto, ma proprio tutto. Perché io voglio essere trasparente e dire la verità. Anche per questo il 2023 sarà per me un anno di rinascita. Sia per questo, che per i cambiamenti professionali e altro.