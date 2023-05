Anna Lou Castoldi fa coming out. Dopo alcune esperienze tra cinema e TV, la giovane attrice è tornata alla vita di tutti i giorni, nonostante abbia alle sue spalle dei genitori “ingombranti” come Morgan e Asia Argento.

Coming out per Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento vive con la sua fidanzata

Intervistata da FanPage, Anna Lou Castoldi ha fatto coming out ed ha raccontato che al momento vive in un piccolo borgo insieme alla sua fidanzata Dora, facendo i più disparati lavori:

Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto.

Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove da parte delle forze dell’ordine.