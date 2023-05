Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha recentemente fatto coming out sui social rispondendo ad alcune domande che le avevano posto i follower sul suo orientamento sessuale.

Lorella Cuccarini parla del coming out della figlia

“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”, ha risposto la figlia di Lorella.

Dopo alcuni giorni, Chiara Capitta è stata raggiunta da pipol gossip ma non ha voluto aggiungere nulla:

Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente.

Lorella Cuccarini, nel frattempo, intervistata tra le pagine di Gente, ha precisato cosa ne pensa:

Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici.

