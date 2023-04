Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, proprio ieri ha fatto coming out tramite il box di domande di Instagram, svelando di non avere etichette e di potersi innamorare sia di un uomo che di una donna.

“Sei etero? Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza? Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”, queste le domande poste alla figlia di Lorella.

Con molta serenità, Chiara ha fatto chiarezza:

Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza.

Pipol ha deciso di contattarla per saperne di più e la risposta di Chiara Capitta è stata precisa:

Ciao ragazzi! Grazie mille per il vostro messaggio. In verità tutto quello che sentivo di dire sul tema l’ho scritto in una mia storia di Instagram. Preferirei onestamente non scrivere o dire altro perché davvero non c’è notizia o clamore e non amo stare al centro dell’attenzione.