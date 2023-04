Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini e capitano della Roma femminile di calcio, ha fatto coming out su Instagram parlando apertamente del suo orientamento sessuale rispondendo al box domande dei fan del web.

“Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso? Sei etero? Sei mai uscita con una ragazza?”, queste le domande che i fan hanno posto a Chiara Capitta.

Pronta la precisa risposta della figlia di Lorella Cuccarini che ha fatto coming out:

Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza.

Ecco la carriera sportiva di Chiara riportata da FanPage:

Chiara Capitta ha cominciato a giocare a calcio sin dalla tenera età. A sei anni, giocava in squadre maschili. All’età di 12 anni entra a far parte della Roma Femminile e vince il campionato con le Giovanissime.

Nel 2015 diventa Capitano e disputa un campionato con la Primavera. All’età di quindici anni, esordisce in Prima Squadra in Serie B. Ha giocato anche in Nazionale under 15 e nella Rappresentativa del Lazio per tre anni, scendendo in campo con la fascia da capitano.

Ha giocato come mezzapunta e come centrocampista centrale. Ora ricopre il ruolo di difensore centrale ed ha la fascia da capitano, militando con la Roma femminile in Serie C.