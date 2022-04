Com’è morto Piero Sonaglia? In tanti spettatori dei programmi di Maria De Filippi ricorderanno senza dubbio il simpatico assistente di studio al quale la padrona di casa rivolgeva sempre il suo sguardo durante Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales.

Piero Sonaglia, com’è morto?

Piero Sonaglia si è spento improvvisamente lo scorso 1 aprile in seguito ad un malore. Una morte assurda, che ha portato via l’assistente di studio dei principali programmi Mediaset a soli 51 anni.

In tanti volti noti che gravitano attorno al mondo dei programmi di Maria De Filippi hanno dedicato in questi giorni almeno un pensiero a Piero Sonaglia il quale sarebbe stato stroncato dopo una partita di calcetto alla quale prendeva parte anche il primogenito 25enne.

“Si è accasciato nel campo di calcetto dove stava giocando con il figlio”, aveva spiegato Canale Dieci, tv in chiaro e giornale di notizie di Ostia, svelando qualche dettaglio sull’improvvisa morte di Piero. Proprio dopo la partita, l’assistente di Maria De Filippi si sarebbe accasciato sul campo ma nonostante la corsa in ospedale non ci sarebbe stato nulla da fare.

I primi referti medici parlavano non a caso di “morte per infarto da trauma”, mentre sul corpo del 51enne sarebbe stata eseguita l’autopsia.

Oggi i funerali dell’assistente di Maria De Filippi

Si sono svolti questa mattina, sabato 9 aprile, i funerali di Piero Sonaglia, l’assistente di Maria De Filippi stroncato da un infarto a soli 51 anni. L’ultimo saluto è stato celebrato presso la Cattedrale dei Mormoni, il Tempio di Roma, nel quartiere Bufalotta della Capitale, in via di Settebagni 354/380. La camera ardente, invece, era stata allestita a Tor Vergata, nello stesso giorno, dalle ore 8 alle 10.