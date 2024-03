Collega di Beatrice Luzzi l'attacca duramente e difende Grecia Colmenares

Nina Soldano, famosa attrice della soap opera Un posto al sole, ha recentemente attaccato Beatrice Luzzi dopo il confronto tra quest’ultima e Grecia Colmenares nella Casa del Grande Fratello andato in onda ieri sera.

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 marzo su Canale 5, Nina Soldano è intervenuta attaccando Beatrice Luzzi e difendendo Grecia Colmenares:

Come sapete non mi espongo quotidianamente, ma quello che vedo e che sento è troppo. Trovo davvero riluttante che una donna di ‘spessore’ come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco.

Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello però così è davvero troppo. Beatrice Luzzi sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti.

Se sono donne poi ancora di più…Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente, sensibile e molto ironica. Grecia forever!