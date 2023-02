Colapesce e Dimartino tornano a Sanremo 2023 con la canzone dal titolo “Splash”: qual è il suo significato? Il pezzo veloce e dal ritmo travolgente e irresistibile è profondamente caratterizzato dalle sonorità vintage.

Se vi state chiedendo qual è il vero nome di Colapesce e Dimartino, sappiate che il secondo hanno preso il suo cognome per farne il proprio marchio di fabbrica (Antonio Dimartino) mentre il primo si chiama Lorenzo Urciullo.

Intervistati da Rolling Stone, i cantautori siciliani hanno svelato il significato della loro canzone di Sanremo 2023:

Io e Lorenzo siamo convinti che Splash sia una bella canzone e, soprattutto, che ci rappresenti. Esattamente come due anni fa sentivamo che ci rappresentasse Musica leggerissima. Anche in questo caso, è una traccia con diversi possibili livelli di lettura. E abbiamo l’impressione che possa “parlare” a molte persone. Molte delle persone a cui l’abbiamo fatta sentire ci hanno infatti detto “È come se mi parlasse, se parlasse di me…”. Penso sia un buon segno.

Siamo partiti dalla frase “Ma io lavoro per non stare con te”. È stata lei il nucleo iniziale della canzone. È una frase talmente potente… Credo rappresenti davvero l’essere umano in questo momento storico, nella nostra società.

Ad ogni modo Splash, come spesso ci succede, ha avuto una gestazione piuttosto lunga. È una canzone molto ragionata. Molto discussa fra noi. Sai, noi due siamo un po’ come Camera e Senato, prima di promulgare una legge devi trovare un accordo e passare da infinite discussioni. Di sicuro siamo molto contenti di aver costruito qualcosa che, ci sembra, racconta molto bene l’attuale periodo storico. Che è quello che dovrebbero fare i cantautori.