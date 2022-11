Clizia Incorvaia on fire in difesa della sorella Micol? Il gesto social dopo i fatti al GF Vip

Clizia Incorvaia ha scelto una citazione d’autore per commentare gli ultimi fatti avvenuti al GF Vip e riferiti alla sorella Micol? Non è da escludere che la ex Vippona ed influencer abbia voluto mandare una frecciatina via social dopo le offese rivolte alla sorella nei giorni scorsi.

Clizia Incorvaia difende la sorella Micol?

Alcuni concorrenti del GF Vip nei giorni scorsi non hanno risparmiato critiche e offese nei confronti di Micol Incorvaia. In particolare i rapporti tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi non sarebbero serenissimi, soprattutto per via della passata storia che Micol ha avuto con Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, in particolare, ha in qualche modo minimizzato la loro frequentazione, seppur breve.

Alla luce degli ultimi fatti che non hanno permesso a Micol di vivere l’inizio di questa sua esperienza nel miglior modo possibile, Clizia Incorvaia è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories con una celebre citazione che a molti è apparsa come una sorta di sonora frecciatina.

Si tratta di una frase tratta dal libro Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia:

Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini meno, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini, che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quaquaraquà: il branco di oche.

E’ possibile che Clizia abbia voluto rivolgersi ai Vipponi che hanno criticato Micol? Lei, intanto, si è limitata a consigliare questa lettura, ma il consiglio sembrerebbe essere un altro.