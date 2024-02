La gara del Festival di Sanremo 2024 è appena cominciata e la classifica della Top 5 ha già creato alcune critiche e malcontenti. Amadeus e Marco Mengoni hanno annunciato le prime 5 posizioni della classifica dopo le esibizioni della prima serata del 6 febbraio.

La classifica della prima serata di Sanremo 2024

Loredana Bertè – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

Tra coloro che sono intervenuti per commentare la Top 5 c’è anche il vincitore di Amici Andreas Muller che salirà sul palcoscenico di Sanremo 2024 nella serata di venerdì, quella dedicata alle cover, al fianco di Alessandra Amoroso.

Il programma delle serate

Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Novità anche per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente dedicata alle cover: anche quest’anno la tradizione è rispettata, ma gli artisti in gara potranno scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche del proprio repertorio. Inoltre saranno affiancati da uno o più artisti ospiti, a meno che non siano già un “gruppo” e decidano altrimenti. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara.