Cambiamenti importanti in merito alla classifica Fimi in riferimento alla settimana dal 3 al 9 giugno 2022. L’inedito trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei, infatti, conquista il primo posto nei singoli con La dolce vita, mentre Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, conquista la vetta con il suo album Strangis.

Classifica FIMI singoli e album: i debutti e le nuove posizioni

Due esordi interessantissimi nella classifica Fimi al 9 giugno (con Luigi Strangis che si piazza al 33esimo posto con Tienimi Stanotte), se segnano il ritorno di Fedez, questa volta insieme a Tananai e Sattei per un singolo destinato ad entrare tra le hit dell’estate 2022. Alle spalle si lasciano Nostalgia di Blanco.

Gocce di Irama perde due posizioni ma si piazza comunque quinto, mentre scivola dalla quarta all’ottava posizione Bagno a mezzanotte di Elodie. A chiudere la top 10 della classifica FIMI relativa ai singoli sono Baby Goddamn di Tananai (-2) e La Coda Del Diavolo di Elodie & Rkomi (+1).

In merito agli album, dopo l’uscita dell’EP di Luigi Strangis del 3 giugno scorso, il vincitore di Amici 21 è già primo. Rkomi resta stabile in sesta posizione con Taxi Driver mentre scendono di una posizione Blu Celeste di Blanco e Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare di Irama, rispettivamente ottavo e nono.

Classifica Fimi – I singoli (Top 20)

Fedez, Tananai e Mara Sattei (La Dolce Vita) Blanco (Nostalgia) Rhove (Shakerando) Jovanotti & Sixpm (I Love You Baby) Irama & Rkomi (5 Gocce) Pinguini Tattici Nucleari (Giovani Wannabe) Harry Styles (As It Was) Elodie (Bagno a Mezzanotte) Tananai (Baby Goddamn) Rkomi & Elodie (La Cosa del Diavolo) Dargen D’Amico (Dove si balla) Camila Cabello & Ed Sheeran (Bam bam) Shiva (Niente da Perdere) Mahmood & Blanco (Brividi) Sangiovanni (Farfalle) Fabri Fibra & Colapesce e Dimartino (Propaganda) Sfera Ebbasta & Rvssian (Mamma mia) Kate Bush (Running Up Thah Hill) Maneskin (Supermodel) Capo Plaza (Capri Sun)

Classifica Fimi – Gli album (Top 10)

Luigi Strangis (Strangis) Capo Plaza (Hustle Mixtape) Lazza (Sirio) Harry Styles (Harry’s House) Artisti Vari (Blocco 181) Rkomi (Taxi Driver) Ketama126 (Armageddon) Blanco (Blu Celeste) Irama (Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare) Gemitaiz (Eclissi)