Clarissa Selassiè è stata “punita” dalla produzione del Grande Fratello Vip per aver preso posizione contro Katia Ricciarelli? La più piccola delle principesse etiopi, assente in studio la scorsa puntata, ha dovuto fare i conti con i rimproveri di Alfonso Signorini durante la diretta.

Clarissa Selassiè punita dal GF Vip per “colpa” di Katia Ricciarelli?

Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok?

Queste le parole di Signorini nel corso della scorsa diretta del GF Vip.

Anche in questo caso, la piccola di casa Selassiè, ha risposto per le rime:

Grande Fratello Vip, riprendete pure questo. Certe cose, da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico, perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona, non lo permetterò MAI PIÙ. È imbarazzante punto. Il mio pensiero rimane lo stesso e vi assicuro che in tanti la pensano come me se non tutti.

Alcune ore fa, nel corso di una diretta social, Clarissa ha svelato di non essere stata ancora convocata per i prossimi appuntamenti in diretta: che il GF l’abbia punita per la sua presa di posizione pubblica?

Nel frattempo la Selassiè ha postato anche questo video: