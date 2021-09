Una delle tre principesse etiope, Clarissa Selassié, nelle ultime ore si è resa protagonista di una serie di confessioni notturne sulla sua vita privata. Mentre Lulù cerca di avvicinarsi sempre di più a Manuel Bortuzzo e Jessica ha confidato come a suo dire Samy avrebbe per lei un interesse (a quanto pare ricambiato), Clarissa ha confidato a Sophie Codegoni di non avere alcun problema a lasciarsi andare con un eventuale coinquilino nel caso in cui dovesse sorgere un interesse.

Clarissa Selassié ed il passato sentimentale

Tuttavia, per il momento nessuno dei ragazzi della Casa del GF Vip avrebbe attratto l’interesse di Clarissa al punto tale da prenderla fisicamente e mentalmente, ma lei avverte:

Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio.

Al momento si è dichiarata single ma nel suo cuore dice anche di sentirsi “fidanzatissima”. Dunque, fuori ci sarebbe qualcuno eppure la principessa commenta:

Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui.

Lui l’avrebbe ricattata dicendo che l’avrebbe lasciata nel caso cui avesse deciso di fare il Grande Fratello Vip, ed alla fine sarebbe stata lei ad interrompere la relazione.

In passato però, a quanto pare la vita sentimentale di Clarissa sarebbe stata piuttosto movimentata ed avrebbe visto la presenza di vari calciatori:

Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…

Proprio sul più bello però, la regia avrebbe deciso di staccare. La giovane pare abbia ammesso di essere uscita anche con diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. I nomi però, al momento restano top secret.

cmq trovo geniale stare con alcuni della Roma e alcuni della Lazio, quando gioca fuori uno ce n’è un altro che gioca in casa e manco te devi spostà da casa. #gfvip pic.twitter.com/9mxUdxlSzL — valentinaA (@breakandgo) September 29, 2021