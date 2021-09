La prima coppia del Grande Fratello Vip è quella formata da Lulù e Manuel Bortuzzo. E se lei è partita in quarta, il giovane nuotatore procede lentamente perché sta valutando una situazione nuova e diversa dal previsto.

Lulù e Manuel: cosa è successo dopo la diretta del GF Vip?

Io sono molto tranquillo, ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché illudere le persone non è da me, non vorrei arrivare a delle incomprensioni.

Queste le parole di Manuel durante la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera. Cosa è successo nella notte? La coppia ha avuto modo di parlare molto e c’è stato il nuovo avvicinamento.

Bortuzzo, dopo aver detto ad alta voce di volerci andare piano, ha finalmente razionalizzato come portare avanti la conoscenza con Lulù? E’ possibile.

Su Twitter, nel frattempo, questa intesa divide gli utenti a metà. Alcuni credono vivamente nella loro relazione e altri pensano che dureranno come un gatto in tangenziale: voi da che parte state?

Quindi da ieri abbiamo Manuel più dolce con Lulù..bene allora finge pure lui,ha capito che stava perdendo consensi con la clip dove non era sicuro e ha fatto retromarcia #GFvip pic.twitter.com/JyAhxW7mw0 — Sara_M (@sara_saretta___) September 28, 2021

Manuel ieri ha parlato con Lulù e non ci hanno fatto vedere. Ovvio che sia più sciolto, in teoria lei avrebbe dovuto capire il discorso di lui. Ma il GF è lungo e vedremo come andrà, di sicuro non è una storia che andrà avanti fuori perché sono su due binari opposti.#gfvip — Ilariaaaa!!🐒 (@fabiani_ilaria) September 28, 2021

Sgamato o non sgamato non e’ lo stesso di ieri sera prima della puntata. Sembra quasi abbia paura che scappi! Poche smancerie ma non l’ha mollata un secondo stanotte.. ma non era lulu quella gelosa???😜😜😜 #gfvip oppure è veramente solo bisogno di affetto!! — La.il.a. (@Laila46642689) September 28, 2021