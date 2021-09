L’intesa tra Manuel Bortuzzo e Lulù cresce tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip. Proprio la principessa ha raccontato ad Ainett Stephens di essere innamorata di lui ed è sicura che i sentimenti siano reciproci (perché è accaduta una cosa particolare).

Ainett parlando con Lulù le ha fatto sapere di vederla molto innamorata di Manuel. Per tutta risposta la più giovane delle sorelle etiopi ha aggiunto:

No Lulù, ti spiego.

L’alzabandiera non è sinonimo di innamoramento baby.

dico solo che se manuel avesse osato dire “lulù era così eccitata oggi” senza scendere nella volgarità) l’avreste crocifisso, ma se lo dice una donna ahaha che ridere. Lo trovo squallido in entrambi i casi, soprattutto sapendo di essere al #gfvip e non al bar con gli amici.

In quelle circostanze, in quei posti, si creano altri equilibri, si creano altre leve, altre sensazioni e altre emozioni. Logicamente perché sei chiuso e così via. Io, per adesso, la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo in colpo di fulmine. Non credo in queste cose qua. (…) Il tipo di mio figlio? Io credo di no.

Conoscendo, vedendo tutte le sue ex, obiettivamente, se posso dirti, oggi le rimpiango in una maniera incredibile perché erano delle ragazze, anche ultimamente, veramente strepitose, ma anche con carattere molto generosi, molto affabili. Io non lo vedo sinceramente così.

A mio figlio gli occhi glieli leggo in qualsiasi momento. Posso dirti che se lui è preso per una cosa… lo manifesta in un maniera, noti che veramente è cotto. (…) Qui mi sembra che lui stia molto sulle sue (…) Ma secondo me non rientra nel suo canoni.