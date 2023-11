Ciro Petrone potrebbe decidere di abbandonare definitivamente il Grande Fratello? Al momento non c’è nulla di certo ma ci sta sicuramente pensando. Dal suo arrivo nella Casa ad oggi, l’attore ha cambiato radicalmente atteggiamento passando dall’essere molto sereno al vivere una vera e propria crisi personale.

Da qualche tempo l’attore napoletano non sarebbe più lo stesso e il motivo sarebbe da ricercare in un malessere evidente ed ora ammesso dallo stesso Ciro Petrone, che starebbe valutando se lanciare o meno il Grande Fratello.

Nelle passate ore, durante una chiacchierata in giardino con Rosy Chin, Ciro ha svelato di non sentirsi più molto a suo agio ed ha ammesso di sentire l’esigenza di parlare con gli autori del reality. A quel punto la chef ha domandato all’attore se tenersi impegnato potrebbe essergli d’aiuto, e Petrone a quel punto ha replicato:

No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi…