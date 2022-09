Giovanni Ciacci nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip ha parlato della sua sieropositività. Marco Bellavia, in zona nomination, ha fatto il suo nome mettendo in mezzo una motivazione che non faceva una piega.

“Ti devi vergognare!”, Ciacci sputa fuoco su Bellavia

“Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia da raccontare”, ha affermato Marco Bellavia, facendo letteralmente perdere la pazienza a Giovanni Ciacci che ha sputato fuoco:

La mia storia è uguale a tutti e non iniziamo perché la mia storia è uguale a tutti gli altri.

Dopo le nomination, Ciacci ha affermato: “Questo è pazzo, dopo lo chiappo eh! Erano tutti dalla mia parte? Non lo sentivo c’avevo il fumo negli occhi”.

Sara Manfuso, cercando di farlo calmare ha aggiunto:

Sono cose inaccettabili, ha detto una minchi*ta!

Dopo la diretta, Ciacci si è scagliato contro Bellavia in maniera esagerata e fuoriluogo:

Ti devi vergognare, ti devi vergognare, ti devi vergognare, ti devi vergognare per quello che hai detto perché grazie alla gente come te che c’è ancora discriminazione!

In tutto questo, Marco si era appena scusato con lui: “Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualche cosa ti chiedo perdono, ti chiedo di perdonarmi perché credo di non aver detto nulla di così grave!”.

Ciacci, in tutta questa storia quello che si deve vergognare non è certamente Marco, credimi.

Marco ha semplicemente detto “Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia da raccontare”, era un modo gentile per dire che non lo stava nominando con la speranza che uscisse e che fosse solidale alla sua storia, invece Ciacci:#GFvippic.twitter.com/0l5OK8GfOI — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2022



Non contento, Ciacci si è recato in confessionale per chiedere provvedimenti.