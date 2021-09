Chiusura anticipata per Star in the Star? La probabile decisione di Mediaset

Chiusura anticipata per Star in the Star? Il programma di Canale 5, che strizza l’occhio a Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, potrebbe chiudere la baracca già dal prossimo giovedì sera.

Ora i piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata, immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto. – si legge su TVBlog – Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano. Potrebbe quindi pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera, oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro.

Gli ascolti deludenti della puntata d’esordio non sono di certo migliorati dopo la messa in onda del secondo appuntamento trasmesso ieri su Canale 5.

Format troppo simile agli altri e maschere ai limiti del ridicolo (quando ho visto l’outfit di Lady Gaga stavo per sentirmi male).

Il programma condotto da Ilary Blasi non funzionava già dalle prime battute, parliamoci chiaro.