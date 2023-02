Chi vince Sanremo 2023? L’attesa è finita: martedì sera inizia il Festival della Musica, appuntamento che da qualche anno è tornato a monopolizzare l’attenzione degli italiani, comprese le generazioni più giovani: ecco le previsioni dei bookmaker sui cantanti in gara.

Chi vince Sanremo 2023? Mengoni sempre primo, spunta Lazza

A comandare la lavagna antepost di Snai sono due artisti che il Festival lo hanno già vinto. A 3,50 guida Marco Mengoni, che proporrà «Due vite» e che punta a tornare sul gradino più alto del podio a distanza di 10 anni dal successo del 2013 con «L’essenziale».

Alle sue spalle, a 3,75, la coppia formata da Giorgia e Ultimo. La prima, che canterà «Parole dette male», vinse il Festival nel 1995 con «Come saprei», mentre Ultimo – che si esibirà con«Alba» – andò vicinissimo alla gloria nel 2019 con «I tuoi particolari» in un’edizione vinta da Mahmood con «Soldi».

Più staccati il rapper Lazza (10), Elodie e Madame, entrambe quotate 12.

Premio della critica secondo gli scommettitori

Su Snai si può davvero giocare su qualsiasi cosa, a cominciare dal vincitore del premio della critica: in questo tabellone, guidano Colapesce Dimartino, che dopo aver spopolato con «Musica leggerissima» si ripresentano con «Splash» e partono da una quota di 5,50, la stessa per la vittoria di Mara Sattei e «Duemilaminuti».

Più indietro, a 6,50, Gianluca Grignani («Quando ti manca il fiato») e Ariete («Mare di guai»). I Cugini di Campagna, invece, sono i principali indiziati per l’ultimo posto, a 2,50: con la loro «Lettera 22» proveranno a far ricredere gli italiani.

Secondo le quote Snai, sarà un uomo a vincere il Festival (1,55); le donne partono da 3,00, mentre per la possibilità che a trionfare sia un gruppo si sale a 7,00. Si può scommettere anche sull’età del primo classificato: Under 33.5 a 2,05, Over a 1,65. A 3,00, invece, c’è l’eventualità che ci sia almeno un cantante squalificato.

Gli altri pronostici di Sanremo 2023

Tutto pronto al teatro Ariston per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, con gli analisti di Stanleybet.it hanno già scelto il podio dei vincitori: dopo la vittoria nel 2013 con “L’essenziale” Marco Mengoni punta al bis a 2,85, con Giorgia (che vinse nel 1995 con “Come saprei”) a 3,50. Stessa quota per Ultimo, che arrivò secondo nel 2019.

La sorpresa di questa edizione, secondo i trader, sarà il rapper Lazza, offerto a 10, mentre si sale a 12 per la vittoria di Elodie o Madame.

A 15 il successo di Colapesce e Dimartino, seguiti da Mara Sattei a 18. Tananai e Ariete sono lontani a 25 come Gianluca Grignani, con Levante e Gianmaria a quota 35, insieme ai Coma Cose.

Vale 50 volte la posta la vittoria degli Articolo 31 e dei Modà, per Paola e Chiara e Mr. Rain si sale a 75, con i Colla Zio a 80.

A 100 il successo di LDA e di Anna Oxa, poi a 150 quello di Shari o dei Cugini di Campagna. Ultimi sul tabellone i giovani Will, Olly e Sethu, tutti a 200.

Pronostici serata cover e premio critica Sanremo 2023

C’è grande attesa anche per l’appuntamento con le cover, in programma venerdì: Ultimo, che duetterà con Eros Ramazzotti, balza al primo posto in lavagna di Stanleybet.it a 2,50, mentre Giorgia ed Elisa scivolano al secondo posto, con la vittoria a 3,50. Sul podio anche gli Articolo 31 e Fedez, offerti a 5 volte la scommessa insieme a Gianluca Grignani e Arisa.

Per il Premio della critica, invece, i bookmaker scommettono su Mara Sattei, avanti a 4, con il duo Colapesce e Dimartino a 5; si sale a 6 per il successo di Ariete, Madame o Gianluca Grignani, con Rosa Chemical, Levante, Lazza e Marco Mengoni tutti a quota 8.