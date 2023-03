Chi vince il Grande Fratello Vip? Nicole Murgia, intervistata da Casa Chi, ha fatto un preciso pronostico ed ha ribadito cosa la lega ad Edoardo Donnamaria, dopo i pettegolezzi sul loro conto poco prima dell’eliminazione.

“Ecco chi vince il Grande Fratello Vip”, il pronostico di Nicole Murgia

“No, non ero pazza d’amore di Edoardo. Giuro, no. Però quando ho visto la clip montata dalla fantastica regia mi è venuto pure il dubbio. Ma no, assolutamente no. Al contrario? Mah guarda… la maggior parte delle volte o parlavamo di Antonella o di grandissime cavolate dove ridevamo e scherzavamo”, ha svelato la Murgia così come riportano le colleghe di IsaeChia:

La Murgia ha aggiunto:

Mai avance o complimenti strani. Rapporto di amicizia molto stretto direi. Tutto qua. Io sicuramente ho provocato, ma non Donnamaria. Ad Antonino un paio di provocazioni chiare gliele ho fatte ma è l’unico fondamentalmente. Donnamaria mai, anzi. Ovviamente con Antonino non provocazione fisica. Anche se il massaggio lo hanno voluto far passare così. Ho massaggiato molto più spesso Alberto de Pisis per farvi capire. Anche tantissime donne. Ma quello non si è visto. (Ride, ndr). Posso dire che sono brava a fare massaggi e Antonino lo ha scoperto perché spesso stava male di schiena. Parlavamo comunque di provocazioni verbali verso di lui. Adesso fuori? no. Ci siamo visti in studio e ci siamo salutati. Mi ha fatto vedere la bimba e mi ha detto che andava fuori per lavoro, a Parigi.

E per quanto riguarda Oriana prima finalista al GF Vip, ha commentato:

Oriana prima finalista? Ho stappato la bottiglia ieri a casa perché se lo merita. Non perché sono vicina a lei, ti parlo proprio da spettatrice. Per la sua schiettezza e il suo modo di viversi i rapporti nella Casa. Sono felice il doppio poi ovviamente da amica. Spero di vedere la mia Sparta in finale. Poi era scontato che sono felice che non è andata Antonella.

Secondo la Murgia, proprio la Marzoli potrebbe vincere il reality show:

Secondo me potrebbe vincere Oriana o Tavassi.