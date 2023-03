Chi vince il Grande Fratello Vip? Edoardo Tavassi ha fatto un pronostico preciso sul possibile trionfatore di questa settima edizione molto particolare e piena di alti e bassi.

“Oriana è una di quelle che alla fine spegne le luci. Se devo scommettere, scommetto su di lei…”, ha affermato Tavassi. “Ma magari, speriamo”, ha aggiunto la Marzoli.

Anche Antonella Fiordelisi si è trovata d’accordo con Tavassi: “Pure per me”. Di parere contrario Davide Donadei: “Questo non lo può dire però, sai perché? Perché manca ancora tanto tempo”.

Le percezioni di Davide, come abbiamo scoperto, sono sempre ben lontane dalla realtà.

Ed infatti, nel corso dell’ultima nomination per decretare il primo finalista del programma, Donadei di ritorno in Casa dallo studio, ha affermato:

Da quello che ho sentito in studio, come fate a dire chi è il più forte e chi il più debole? Io pensavo di essere uno dei più forti in studio, ho avuto questa percezione. Ho avuto percezioni super positive, cori che fanno il tuo nome. Oriana prima, ci mancherebbe. Dicevo tra i primi quattro. Non dico di essere tra i primi quattro ma se è 22, 21, 20 Micol e 19 Tavassi…