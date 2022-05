Stasera andrà in onda la finale di Amici 21 in diretta su Canale 5. In attesa di scoprire chi vincerà questa nuova edizione, scopriamo cosa dicono i sondaggi online a tal proposito.

Chi vince Amici 21, ecco cosa dicono i sondaggi

Per quanto riguarda la categoria canto, in finale ci sono: Luigi, Alex, Sissi e Albe. La categoria ballo, invece, ha portato verso le battute finali del talent show due talentuosi danzatori: Michele e Serena.

Secondo i sondaggi online (compreso quello presente nelle storie Instagram del nostro profilo), ad avere la meglio potrebbero essere Luigi (canto) e Michele (ballo).

Siete d’accordo?

Il pronistico dei bookmaker

Al primo posto c’è il cantante Luigi Strangis, rispettivamente quotato a 2.25,2.25, 2.20. Spazio, poi, al secondo posto per il cantante Alex (Alessandro Rina) che minaccia il papabile vincitore del canto e finale Luigi, rispettivamente quotato a 2.25, 2.25, 2.30 secondo Snai, Sisal e Planetwin. Terza la cantante Sissi (Silvia Cesana), quotata rispettivamente a 3.00, 3.75, 2.25, secondo Snai, Sisal e Planetwin.

Altri focus sul talent show

