Soraia Allam Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, si trova vicinissima all’uomo conosciuto a Uomini e Donne. La ragazza oggi entrerà nuovamente nella spiatissima Casa del GF Vip? Una cosa è certa: nelle passate ore Soraia è arrivata a Roma, esattamente in casa dei genitori di Luca (video in apertura).

Soraia Allam Ceruti a Roma

Era lo scorso 26 settembre quando Soraia, l’amata fidanzata di Luca Salatino, concorrente del GF Vip 7, entrava nella Casa per una romantica sorpresa. Da allora non c’è stato giorno in cui Luca non abbia pensato a lei e spesso pianto.

La mancanza è reciproca, come emerso dalle parole di Soraia che, dalla stanza del fidanzato, ha usato parole nostalgiche ma al tempo stesso ha ammesso di essere molto felice.

La ragazza ha ammesso che sarebbe rimasta dai genitori del Vippone per un paio di giorni, coincidenti proprio con la nuova puntata del GF Vip. Sarà lei (nuovamente) la sorpresa annunciata e che attenderà il concorrente questa sera?

Chi è la fidanzata di Luca Salatino

Ma chi è Soraia Allam Ceruti? La fidanzata di Luca Salatino ha 28 anni, è di origini egiziane e vive a Como dove lavora come impiegata e frequenta un corso di marketing nel settore immobiliare. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne, la ragazza è stata scelta da Luca Salatino.

Di recente, nella Casa del GF Vip Salatino ha confidato a Luca Onestini di sentire tanto la mancanza della fidanzata; quando Onestini gli ha chiesto se è la donna della sua vita, lui ha replicato che la vuole sposare. “E lei lo sa?” ha chiesto Luca. “No, non lo sa, ma è un progetto che ho non appena sarò uscito da qui” ha svelato Salatino.