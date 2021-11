Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani, prima di farle una bella sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip, intervistata tra le pagine di Novella 2000 ha attaccato Soleil Sorge e punzecchiato Katia Ricciarelli.

Questo è assurdo, come quando ha chiamato “bit*h” Raffaella in prima serata, consapevole che la figlia Pia, che capisce l’inglese, ci sarebbe rimasta male. Da mamma non posso accettare queste cose.

Chi non mi piace? Soleil Sorge. E’ irrispettosa nei confronti degli altri compagni. Anche quando ha fatto quella esternazione infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi e poi di notte, io guardo ventiquattr’ore su ventiquattro la diretta, parla sempre in inglese, pronunciando tantissime parolacce.

La mamma di Francesca Cipriani ha svelato, invece, di apprezzare molto Aldo Montano:

Ed è rimasta delusa dall’atteggiamento di Katia Ricciarelli al GF Vip:

E’ una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo. Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion. Ma stiamo scherzando?! Per fortuna mia figlia non entra mai in certe dinamiche, buon per lei, anche perché, credetemi, non saprebbe nemmeno farlo.