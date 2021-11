Soleil e Miriana hanno litigato per colpa della piastra per capelli sporca di cheratina. E se la Sorge ha un po’ esagerato con le parole (“Capisco la menopausa ma datti una calmata zia…”), la Trevisan si è inventata di essere stata minacciata con un coltello.

Miriana accusa Soleil di averle puntato un coltello

Soleil, naturalmente, non ha puntato nessuno con un coltello e l’ex ragazza di Non è la Rai, forse sotto stress per le ultime giornatine niente male, ha “gonfiato” un po’ le cose creando una situazione “irreale” che – oggettivamente – non esiste.

Anche il suo racconto a mezza casa é apparso decisamente too much: “Soleil è venuta da me con un coltello in mano urlando, io dormivo e mi sono spaventata, ma che stiamo diventando? La mafia?”.

Se La Stasi avesse realmente minacciato Miriana con un coltello (e un atteggiamento mafioso al seguito) sarebbe stata squalificata all’istante.

Trovarla ancora nella Casa del Grande Fratello Vip a distanza di ore dall’accaduto, dovrebbe permettere a Miriana di ridimensionare l’accaduto (almeno spero).

Eccovi alcuni VIDEO (che sbugiardano la Trevisan) e tweet che confermano solo una cosa: Soleil può avere dei modi poco gentili a volte ma non ha minacciato proprio nessuno.

Miriana ancora che racconta la storia dicendo “mi ha puntato il coltello” ma questa è fuori.

È arrivata Carmen ora e ha detto: “Miriana non fare la vittima”

👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻#gfvip pic.twitter.com/7A9K1oFAkC — i colpi di Soleil☀️ (@solexthoughts) November 26, 2021