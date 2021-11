Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno litigato alcune ore prima della della diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5. Entrambe si sono espresse con delle parole molto forti che hanno agitato la rete.

Lite tra Soleil e Miriana al GF Vip tra “mafia” e “menopausa”

Se da un lato Miriana ha affermato “Ma che stiamo diventando la mafia?”, nei confronti di Soleil, la Sorge ha consigliato all’ex ragazza di Non è la Rai di rasserenarsi (in maniera colorita): “Capisco la menopausa ma datti una calmata…”.

Letteralmente, entrambi, modi di dire.

Miriana non ha accusato Soleil di essere una mafiosa come reclamano su Twitter. Di contro, La Sorge non se n’è infischiata del tumore all’utero della Trevisan.

Tutte e due le concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto delle esternazioni infelici (quella di Soleil, a mio parere, è stata peggiore) da prendere come tali.

Amici della rete, vi prego, datevi una calmata!

E’ solo un reality.

Soleil a Miriana: “CAPISCO LA MENO PAUSA PERÒ DATTI UNA CALMATA ZIA” 😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/LC3jGiJiJJ — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) November 26, 2021

Quindi dire ad una donna che stava morendo di cancro e per questo le hanno tolto l’utero “Capisco la menopausa ma datti una calmata” per voi è una cosa normale e quindi Miriana non doveva rimanerci male e se ci rimane fa il drama?

Vaaaaaaaaaaa bene.#gfvip — Sorella Jò (@Androme05256070) November 26, 2021

Comunque non ce la fate a capire manco con un disegnino che la parola menopausa era associata all’isteria di Miriana in quel momento. Ma vabbè d’altronde non mi stupisco #gfvip — Dom (@trottolinad) November 26, 2021

Miriana su Soleil “Stavo dormendo, mi sono pure spaventata, ma che stiamo diventando la mafia?” Mi dispiace non c’entra nulla il fatto che ci mezzo ci sia Soleil, ma trovo di una gravità allucinante mettere in mezzo un tema così per cosa poi? #gfvip pic.twitter.com/a2YQd9BWJ6 — Catia (@catiuz92) November 26, 2021

Miriana ha dato della mafiosa a Soleil ma vi rendete conto della gravità della cosa?! Questo esula dal gioco, Clizia fu squalificata dallo stesso @alfosignorini per una cosa del genere.. #gfvip https://t.co/gUbd5O4t8X — HravenJm (@HravenJ) November 26, 2021