Chi è Gisella Cardia? Sono in tante le trasmissioni tv che da tempo si occupano della presunta veggente della Madonna di Trevignano. Ad occuparsi nuovamente del caso, nella prima serata di oggi, sarà la trasmissione Chi l’ha visto, condotta su Rai3 da Federica Sciarelli. Ma non sarà ovviamente il solo caso trattato nel corso della nuova puntata.

Gisella Cardia, presunta veggente di Trevignano: chi è

Chi l’ha visto si occuperà della veggente Gisella Cardia in un giorno particolare, ovvero il terzo del mese, durante il quale è solita dare l’appuntamento ai suoi fedeli sulla collina di via Campo delle rose, dove attende il presunto messaggio della Madonna. Ed oggi, sono in migliaia ad attenderlo, tra fedeli, curiosi e giornalisti. Nel frattempo però, l’inchiesta della procura di Civitavecchia su presunti miracoli e sulle ingenti donazioni di alcuni ex seguaci che hanno denunciato una truffa va avanti.

Ma cosa si attendono di vedere oggi i fedeli? Come ogni 3 del mese, le presunte lacrime di sangue della Madonna e i suoi ancora una volta presunti messaggi. Il tutto avverrebbe sotto la guida di Gisella Cardia (all’anagrafe Maria Giuseppe Scarpulla), 53 anni, ex imprenditrice siciliana nel settore delle ceramiche, e che il prossimo 8 maggio sarà a processo per una precedente bancarotta.

Anche la Diocesi ha deciso di avviare un’indagine: tra i presunti “miracoli” c’è anche una moltiplicazione di gnocchi e pizza.

Oggi a Chi l’ha visto non mancheranno immagini, testimonianze e interviste in diretta.

Gli altri casi di Chi l’ha visto

Tra gli altri casi al centro della puntata di oggi 3 maggio di Chi l’ha visto anche la storia di Marzia Capezzuti, con documenti inediti: Barbara l’aveva accusata di aver abusato di suo figlio.

Ed ancora le ricerche di Greta Spreafico, la cantante di Erba, scomparsa da Porto Tolle da undici mesi. L’inviato di Chi l’ha visto? e gli amici di Greta uniti per trovare almeno la sua auto, anche con l’ausilio dei droni.