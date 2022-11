Gianluca Benincasa è l’uomo che Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip, ha lasciato fuori prima del suo ingresso nel reality. Non è chiaro se sia ancora configurabile come il suo fidanzato, il suo ex, o nessuno dei due ma di recente l’uomo è intervenuto per fare delle precisazioni sulla loro relazione e dire ciò che pensa sulla vicinanza di Antonella a Donnamaria.

Chi è Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

Imprenditore e mental coach, Gianluca Benincasa ha 37 anni e, ospite di Radio Radio si è raccontato a Giada De Miceli. L’uomo ha ammesso in quella occasione di essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi:

Voglio precisare che io e lei ci siamo lasciati a fine Luglio ma ci siamo lasciati che eravamo innamorati. Ci siamo lasciati perché io so che all’interno del Grande Fratello sei in una bolla e in quella bolla ti dimentichi di tutto, anche di chi sei fuori e non hai l’esperienza televisiva che hanno altri.

Ad oggi non sono mancate le critiche da parte di chi sostiene che i due si siano messi d’accordo, fingendo di essersi lasciati. Lui ha commentato:

Questo non si chiama accordo perché dietro c’erano litigate, c’erano dubbi. L’accordo è quello che fai scritto, sentimentalmente non fai accordi.

A decidere di interrompere la storia sarebbero stati entrambi:

Erano settimane che parlavamo, litigate, tante cose che ci portavamo insicurezza nel rapporto, sia per il Grande Fratello che per tutto quello che c’è attorno al Grande Fratello. […] Malato di fama ero se io mi andavo a fare tutte le interviste che mi hanno proposto, cosa che ho iniziato a fare adesso. Perché fin quando volete parlare di Antonella, quando avete il dubbio se sta con me o no, va bene, ognuno ha i suoi dubbi.

La storia d’amore tra Antonella e Gianluca sarebbe durata ben 10 mesi:

Da Ottobre scorso noi abbiamo ufficializzato lo stare insieme. Ci frequentavamo già dall’estate. Da Ottobre fino a Giugno/Luglio. Ci conosciamo da anni, ovvio che sono innamorato di Antonella perché non dovrei esserlo?

Immancabile un commento su quello che sta attualmente accadendo al GF Vip tra Antonella ed Edoardo:

Io l’ho sostenuta sempre, lei mi aveva messo in conto che poteva succedere di tutto. Ma io già sapevo a cosa andavo incontro, che una ragazza di 24 anni che va in un reality dove non è inconsapevole dell’isolamento dal mondo esterno, tu in quel momento hai bisogno di alcune leve e specie se hai tutti contro, la prima leva che fai è su chi sta con te e in quel caso Edoardo è stato bravo. Io credo che è solo una leva emotiva. Lei ha bisogno di qualcuno che la faccia sentire protetta e per me è solo inerente a quello che è il Grande Fratello. Lei è stata attratta da lui dal momento in cui ha avuto tutti quanti contro e si è trovata lui che è stato l’unico che le è stato vicino. Ha bisogno di una leva emotiva. Può darsi che prova un sentimento ma è inerente alle sue insicurezze. Per me non le piace e neanche Antonino Spinalbese è il suo tipo.

Gianluca Benincasa ha infine detto la sua sul gossip relativo al messaggio ricevuto da Francesco Totti, confermando le parole di Antonella: