Alex Nuccetelli risponde ad Antonella Fiordelisi e il suo team legale. Il portavoce di Francesco Totti ribadisce come stanno le cose: “Non devo giustificarmi di nulla”.

Francesco è entrato sui social quasi per dovere perché se ora non lo fai sei fuori dagli schemi. Si comporta con educazione con tutti e mi ha garantito che non conosce questa persona anche se spesso trova like e può mandare ringraziamenti e saluti e mi giura di non conoscerla.

Andrei a soffermarmi sul fatto che la signorina, a me gradevole visione, conosce questo mondo abbastanza bene. Io non sono riuscito a fare questa esperienza perché sono stato penalizzato pur avendo alle spalle delle buone conoscenze che potevano aiutarmi i metodi, li conosce molto meglio Antonella Fiordelisi.

Mi sono limitato a dire questo e continuerò a dire questo. Vi aggiorno solo sulle ultime notizie. Adesso mi stanno arrivando messaggi e telefonate e lei non allude ad avance di Francesco nei suoi confronti ma un civile ciao dopo i molteplici like ricevuti nelle sue storie. Io non ho problemi e penso che sia molto chiaro che se il “ciao” lo avesse detto il tabaccaio sotto casa questa cosa non si sarebbe evidenziata e con questo concludo e ci vedremo in sedi processuali.