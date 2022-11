Si chiama Bastian, e secondo lo scoop diffuso dal settimanale Chi si tratterebbe del nuovo fidanzato di Ilary Blasi. Il presunto nuovo amore della conduttrice sarebbe venuto alla ribalta dopo i caldi mesi della separazione da Totti, costellata da numerosi gossip ed indiscrezioni. Ma chi è Bastian e cosa si sa sul suo conto?

Chi è Bastian, il nuovo amore di Ilary Blasi

Sul conto di Bastian si sa molto poco, se non le poche informazioni rese note dal settimanale diretto da Alfonso Signorini e qualche altra piccola chicca emersa online. Di lui si sa che è un imprenditore tedesco, sebbene non sia noto il campo professionale in cui opera.

Vivrebbe a Francoforte ma non è dato sapere se per lavoro sia o meno spesso in giro. Ha un profilo Instagram, bas.mupe, ma è super blindatissimo. Fino a poche ore fa compariva il nome Bastian mentre ora solo l’iniziale. A dimostrazione di quanto sia desideroso di privacy. Nessuna altra informazione aggiuntiva sul suo conto o sulla sua professione.

Indubbiamente dalle prime foto emerge il suo bel fisico ed un fatto curioso notato da molto follower che hanno commentato il gossip sul profilo Instagram di Chi Magazine: il paragone con Totti.

Tanti i commenti di chi sostiene che Ilary abbia scelto un nuovo compagno, ‘copia’ del suo ex: è davvero così?