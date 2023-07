Che fine ha fatto Fedez? Questa è la domanda più ricorrente negli ultimi giorni. Se per alcuni Vip, prendersi un po’ di pausa dai social potrebbe rivelarsi una scelta del tutto naturale, per i Ferragnez potrebbe apparire come un campanello di allarme. C’è qualcosa che non va nel rapper o nella coppia?

Fedez scomparso dai social: che fine ha fatto?

Da alcuni giorni Fedez sarebbe scomparso dai social. Il rapper avrebbe messo in pausa post e Stories e si sarebbe rinchiuso dietro un silenzio “sospetto”. L’ultima volta che era accaduta una cosa simile era lo scorso febbraio, nel post Sanremo, quando Fedez ammise poi una crisi personale in seguito a problemi legati all’assunzione di psicofarmaci di cui poi il cantante ne parlò apertamente.

L’ultimo post risale alla vacanza sul Lago di Como, in famiglia, prima di “far perdere le tracce”. Chiara Ferragni, di contro, da alcuni giorni si trova a Mykonos per celebrare l’addio al nubilato della sorella Francesca, prossima alle nozze.

I più attenti avrebbero notato la presenza dei fidanzati: “Ho visto che a Mykonos il compagno della Valentina Ferragni c’era, non ci sono nemmeno i like (di Fedez, ndr) sotto le ultime foto della Chiara Ferragni. Ma che bolle in pentola?”, fanno notare su Twitter, alimentando le voci di una presunta crisi.

Voci già in circolazione, come scriveva ieri Oggi.it, che ricordava come i Ferragnez si fossero regalati due notti a Portofino senza figli:

Di solito festeggiano nella piccola perla ligure l’anniversario a settembre. Questa volta non c’erano ricorrenze note, ma hanno scelto come sempre l’Hotel Belmond Splendido. Per loro, una speciale cena privata in terrazza.

Ma c’è di più:

Secondo i presenti i due sembravano complici e chiacchieravano fitto, ma avrebbero accentuato baci e abbracci una volta accortisi dei paparazzi. A pensare male, si sa…

Un tentativo per mettere a tacere una nuova presunta crisi in corso?