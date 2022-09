Casa del GF Vip 7 in anteprima: le immagini inedite a poche ore dall’esordio – VIDEO

Mancano poche ore all’esordio della prima puntata del GF Vip 7 ed intanto emergono i primi rumors su concorrenti e Casa. Come sarà la nuova dimora che ospiterà i Vipponi? Qualche anticipazione l’aveva svelata nei giorni scorsi il capoprogetto del reality, Andrea Palazzo, intervendo a Casa Chi, ma adesso si aggiungono nuove immagini

Casa del GF Vip 7: immagini inedite e come cambia

La trasmissione Mattino Cinque ha dedicato oggi una piccola parentesi al Grande Fratello Vip 7 dando l’appuntamento a questa sera per la prima puntata. In particolar modo Federica Panicucci ha commentato le immagini in sottofondo relative alla nuova Casa:

Questa sera parte il Grande Fratello, insieme ad Alfonso Signorini. Ci sono tante novità, tanti concorrenti. Questa è la Casa che vi possiamo mostrare in anteprima. Sono alcuni scorci di questa Casa. Guarda che piscina… mamma mia! La Casa è bellissima!

La dimora che accoglierà gli oltre venti Vipponi si allarga ancora di più passando da 1830 a 2130 mq. Si legge in merito nel comunicato:

I concorrenti si muoveranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso, l’atmosfera sarà Color Zone perché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso.

Tra le novità anche l’ampliamento delle zone esterne: si passa dalla piscina coperta al giardino con copertura scenografica. Immancabile il Confessionale e tante stanze segrete tra cui una “disagiatissima zona trasformabile che metterà in difficoltà i concorrenti”.