Andrea Palazzo, storico capoprogetto del Grande Fratello Vip, è intervenuto nel corso della prima puntata di Casa Chi, il format web condotto quest’anno da Sophie Codegoni e con i giornalisti del settimanale Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Palazzo, in collegamento direttamente dalla spiatissima Casa di Cinecittà, ha svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione del GF Vip 7 sul piano tecnico, rivelando soprattutto alcune zone della nuova dimora.

Direttamente dal famoso ‘acquario’, il capoprogetto del GF Vip, Andrea Palazzo, ha spiegato in cosa consiste questa importantissima stanza “segreta” ma che accoglie le telecamere del reality:

Palazzo ci ha poi fatto sbirciare le nuove camere da letto che si presentano super coloratissime ed ha svelato cosa c’è dietro la scelta dei letti matrimoniali:

Cambiano i colori ma la sostanza resta. Abbiamo optato ancora una volta per i letti matrimoniali, per una ragione precisa. Non è quello che state pensando. La socialità… perché già la scelta del compagno, dell’amico con cui dividere il letto in questione alimenta e provoca qualche dinamica e ci spiega i loro rapporti e ci racconta qualcosa del gruppo. Questa è l’unica ragione per cui abbiamo deciso così.

Infine uno sguardo all’esterno, sulla famosa passerella dove sono ancora in corso i lavori. Oltre alla presenza di alcuni grandi led, Palazzo ha spiegato cosa ci sarà:

Quest’anno, in questa passerella dopo qualche edizione in cui abbiamo avuto il deserto per ovvie ragioni tornerà finalmente il pubblico protagonista a sentire la stessa emozione dei nostri Vipponi dove faranno l’ultimo saluto ad Alfonso prima di varcare la porta rossa e cominciare questo viaggio.

Prima di salutare i giornalisti di Chi, il capoprogetto, incalzato da Azzurra Della Penna ha svelato in che modo il GF Vip è cambiato con l’introduzione dei social:

Sono cambiate tante cose. Questo programma nasce come una sorta di esperimento: telecamere piazzate in una casa che raccontavano il mondo delle persone isolate dal mondo esterno. Tutto questo ad un certo punto non è bastato più e abbiamo sentito l’esigenza di far entrare dei pezzi di realtà del mondo esterno nella casa, non parlo solo di lettere e messaggi ma anche ospitate, parenti, sorprese e questo è stato un punto di non ritorno. Ma tutto questo è stato necessario per spiazzare i concorrenti, creare nuove dinamiche di racconto e seguire il sentiment del pubblico.

Il contatto con l’esterno è diventato un pochino più gestibile anche da parte nostra visto che spesso abbiamo utilizzato alcuni messaggi del web come grimaldello per scatenare qualcosa nella Casa. Nelle ultime edizioni con Alfonso è un po’ cambiato tutto, il reality ha assunto varie forme ma con l’arrivo di Alfonso la richiesta è stata mettere al centro di tutto le storie, quindi avere un’attenzione speciale più che per il concorrente per la persona. La ricerca di storie non scontate è stata quasi una scelta naturale e ci siamo spinti anche quest’anno a cercare storie originali, non scontate e anche forti come vedrete. Senza dimenticarci che il Grande Fratello ovviamente è anche tanto altro.